تفتتح الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، صباح غداً، مركزاً لعلاج الأطفال من مرضى "نزيف الدم"، المعروف باسم "الهيموفيليا"، تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويُسبب المرض توقف عملية "تخثر الدم"، عبر انقباض الأوعية الدموية، ومنع الصفائح الدموية الموجودة في دم الجسم لخروج مزيد من الدماء لخارج الجسم حال حدوث جروح أو إصابات بالجسم، ما يدفع الإنسان لخسارة كمية كبيرة من دمائه، قد تصل به حد الوفاة، بالإضافة للعديد من الأثار السلبية الأخرى.

وتُقدر المؤتمرات الطبية المتخصصة في أمراض الدم، عدد مرضي "الهيموفيليا" في مصر بقرابة 21 آلاف مريضاً، منهم نحو 12 ألفاً من الأطفال.

واستقر "التأمين الصحي"، على تسمية "المركز" باسم "المركز المتميز لعلاج ورعاية مرضي الهيموفيليا"، والذي يقع مقره داخل مستشفى أطفال مصر، الواقعة في السيدة زينب، بالقرب من محطة مترو السيدة زينب.

أسس "المركز"، وتكفل بتجهيزاته وتكلفة إنشائه إحدى شركات الأدوية الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.

ومن المقرر، أن يشارك في احتفالية افتتاح "المركز"، كلاً من الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نجلاء شاهين، رئيس وحدة أمراض الدم بمستشفى أطفال مصر، وحسن فهمي، مدير عام شركة الأدوية التي أسست "المركز".