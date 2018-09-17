استقبل أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة أبورديس، اليوم، اللواء جمال المهدي، مدير عام إدارة الطرق والكباري بمحافظة جنوب سيناء، والمهندس خالد الغنام، ممثل وزارة الإنتاج الحربي وذلك لتفقد مواقع تنفيذ الخطة الاستثمارية لمدينة أبورديس لعام 2018/2019.

وأكد رئيس المدينة، أن تكلفة الخطة الاستثمارية تصل إلى 7 ملايين و300 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف رئيس المديمة، أنه حرص على عقد عدد من اللقاءات مع مواطني المدينة للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وجرى الاتفاق على بنود الخطة والتي تتلخص في مد شبكات ورفع كفاءة الإنارة وإنشاء سوق تجاري دائم بالمدينة على أحدث النظم بعدد 35 محلا ورصف طرق ورفع كفاءة مركز التنمية البشرية والثقافية والاجتماعية بحي السلام ورفع كفاءة المباني التي جرى استردادها من شركات البترول لإعادة استخدامها لصالح أعمال رئاسة مركز ومدينة أبورديس.