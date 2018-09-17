خرجت الإعلامية إيمان عز الدين من المستشفى، اليوم، استعدادًا للعودة مرة أخرى، لإجراء عمليتين جراحتين جديدتين، مطمئنة جمهورها، بقولها: "رجعت البيت في استراحة قصيرة".

وكتبت عز الدين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى كل اللي بيحبوني عاوزة أطمنهم إني الحمد لله رجعت البيت في استراحة قصيرة لأعود مرة أخرى لإجراء جراحتين جديدتين".

ووجهت عز الدين، الشكر إلى الفريق الطبي المعالج لها، على رأسهم الدكتور محمد نبيل، قائلة: "معجزة حقيقية اتحققت على إيديه بفضل ربنا سبحانه وتعالى مسبب الأسباب".

كانت الإعلامية إيمان عز الدين، تعرضت لحادث سير مروع، نهاية الشهر الماضي، وكانت حالتها الصحية متدهورة، حيث كتب شخص مُقرب لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين إلى حادث سير مروع وهي الآن بين يدي الله حيث تخضع إلى عدة جراحات دعواتكم لها بالشفاء بظهر الغيب".