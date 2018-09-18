ذهبت جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير إلى الممثل دارين كريس عن دوره في مسلسل "American Crime Story".

ودارين كريس هو ممثل أمريكي ومغني وعازف على عدة أجهزة وكاتب أغاني وملحن، وهو مؤسس وشريك في شركة الإنتاج "StarKid"، وبدأ بجذب الانبتاه إليه عندما لعب دور هاري بوتر في مسرحية "هاري بوتر الموسيقية" التي أنتجتها شركة "StarKid".

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".