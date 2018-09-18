عاجل| "إيمي" أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي تذهب إلى ماثيو ريس

ذهبت جائزة "إيمي" لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي إلى ماثيو ريس عن دوره في مسلسل "The Americans".

وريس هو ممثل انجليزي مواليد 8 نوفمبر 1974 درس في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية، وأشتهر بدور كيفن ووكر في المسلسل الأمريكي الدرامي "Brothers & Sisters"، وفي دور ديلان توماس في فيلم "The Edge of Love".

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".