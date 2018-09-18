أسفرت الحملة التي قامت بها مديرية أمن الغربية، للتصدي للمخالفات المرورية وخاصة مركبات "التوك توك"، عن ضبط 19 "توك توك" و 3 دراجات بخارية بدون لوحات وتراخيص، كما جرى سحب 104 رخصة متنوعة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا بتنفيذ حملة مرورية للتصدي للمخالفات المرورية وخاصة "التوك توك"، وأسفرت عن ضبط 19 "توك توك" و 3 دراجات بخارية بدون لوحات وتراخيص.

كما جرى سحب 104 رخصة متنوعة، و140 انتظار خاطئ، و3 مواقف عشوائية، و276 مخالفة غيابية، و 140 تجاوز سرعة مقررة، و4 مخالفات تحميل ركاب بالأجر، و 22 مخالفة قيادة بدون رخصة، و8 مخالفات استخدام محمول أثناء القيادة.