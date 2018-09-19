تتقدم "الوطن" بخالص العزاء لأسرة ومحبي الفنان جميل راتب، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عُمر يناهز الـ92 عامًا.

وتدعو "الوطن" قراءها إلى المشاركة في "دفتر عزاء".