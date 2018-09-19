توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنان جميل راتب، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، بعد صراعه مع المرض، ومن المقرر ان تشيع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد الأزهر الشريف.

وكشف الفنان جميل راتب عن سبب تردده في الموافقة على المشاركة في فيلم "الكيف"، الذي شارك في بطولته الفنان محمود عبدالعزيز، وفق ما قاله في آخر حوار له، أجرته "الوطن" ونشر في عدد أمس، حيث قال "راتب": "الفنان محمود عبدالعزيز كان من المقربين لى، ولكننى ترددت قبل الموافقة على الفيلم بسبب أننى لم أفهم بعض ألفاظه، ولكن المخرج على عبدالخالق أصر على وجودى بالعمل، وبعد تصويره وعرضه تفاجأت برد فعل الجمهور وتحمسهم له.

وأضاف "راتب" في الحوار: "التحقت بأكثر من وظيفة قبل دخولى عالم السينما، بعد أن رفض أهلى العمل فى المجال الفنى وانقطع عنى المصروف، وبدأت العمل فى سوق الخضار بفرنسا، ثم جرسوناً بأحد المطاعم، وأعتقد أن هذا جعلنى أقرب للجمهور، نظراً لأننى احتككت بهم أكثر وتعاملت معهم عن قرب، وبالتأكيد هذا سهل علىّ المشاركة فى الأعمال الأخرى".