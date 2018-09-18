نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورشة عمل خاصة باستعراض متطلبات الصحة والصحة النباتية لدول الاتحاد الأوروبي، لاستيراد المحاصيل الزراعية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة وتحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح وزير الزراعة، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه الدكتورة منى محرز نائبه للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول لمصر من حيث الصادرات والواردات، وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي نحو 26.02 مليار دولار، وأن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية يبلغ نحو 15.1 مليار دولار، مؤكدا أن وزارة الزراعة تولي تصدير الحاصلات الزراعية للاتحاد الأوروبي أهمية كبرى، كما أن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتمثل في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على منتج جيد وآمن وصحي يتمتع بالإنتاجية العالية، ومن الأمثلة الناجحة مشروع إنتاج وإعداد وتصدير البطاطس المصرية للاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الزراعة على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كونه أول شريك تجاري مع مصر على مستوى العالم.

ومن ناحيته، قال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الهدف من الورشة هو رفع مستوى الوعي لدى المجتمع الزراعي المصري فيما يتعلق بمتطلبات الصادرات الزراعية لسوق الاتحاد الأوروبي، كما تهدف الورشة إلى توضيح أفضل للمجتمع الزراعي المصري حول آخر المستجدات المتعلقة بتشريعات ومتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن الواردات الزراعية لسوق الاتحاد الأوروبي.