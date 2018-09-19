نبضات تجرى 150عملية لقلوب الاطفال بمستشفى كفر الشيخ الجامعى بالتعاون مع الأمارات انطلقت فاعليات حملة "نبضات" لعلاج العيوب الخلقية لقلوب الأطفال بالمجان بمستشفى جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإماراتية ، حيث م

انطلقت فعاليات حملة "نبضات" لعلاج العيوب الخلقية لقلوب الأطفال بالمجان بمستشفى جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإماراتية، حيث من المقرر أن تجرى 150 عملية قلب مفتوح وقسطرة لعلاج العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حتى سن الثانية عشرة، وذلك حتى الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وبلغ عدد العمليات 40 عملية جراحية ما بين قسطرة قلب وقلب مفتوح.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه جرى قبول 150 حالة للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، ويجري إجراء العمليات لهم بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، ويشارك فيها عدد من الأطباء المتخصصين المصريين بالمستشفى الجامعي إلى جانب الفريق الطبي المتعدد الجنسيات القادم من دبي، وتحملت مؤسسة آل مكتوم مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي توفير كافة المستلزمات التي تتطلبها الفحوصات والعمليات الجراحية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى توفير أماكن مخصصة لإقامة أسر الأطفال الذين يجرون العمليات الجراحية بالمدن الجامعية التابعة لجامعة كفر الشيخ، ويتم صرف وجبات لهم إلى جانب توفير كافة وسائل الراحة لهم طوال مدة إقامتهم بصحبة أبنائهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وأضاف أن تلك الحملة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبيد الجاسم، رئيس قسم جراحة القلب والصدر في هيئة الصحة في دبي، ورئيس حملة "نبضات" بالتعاون الكامل من جانب المستشفى، وجاهزية غرف العمليات والرعاية ما بعد الجراحة على الوجه الأكمل، وبالأداء المتميز لأطباء المستشفى الجامعي بكفر الشيخ.

كما أشار إلى أنه تُقام بعض الفعاليات الترفيهية للأطفال لرفع الرهبة من قلوبهم قبل إجراء الجراحات لهم.