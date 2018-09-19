عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اجتماعًا مع مديري المرور وهيئة الطرق والكباري والمحاجر والشركة الوطنية للطرق، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة إدفو، وذلك عقب جولة ميدانية صباح اليوم على منفذ الشركة الوطنية للطرق ضمن جولته بمدينة إدفو.

وأكد المحافظ، أن الفترة المقبلة ستشهد رفع كفاءة الطرق السريعة بنطاق المحافظة وعمل التوسعة لها بازدواجها ودعمها بالخدمات سواء بالإنارة أو الإشارات الفوسفورية والحواجز الخرسانية والمطبات المطابقة للمواصفات الفنية للحد من الحوادث المرورية وزيادة معدلات الأمان حفاظًا على أرواح المواطنين، بجانب المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والحركة التجارية باعتبار أسوان بوابة مصر على إفريقيا ومن أهم المقاصد السياحية، لافتاً إلى أن كل ذلك سيتم بواسطة منافذ بمداخل ومخارج المحافظة والمدن ستحصل رسوم من سيارات النقل فقط طبقًا لشرائح محددة ليتم استغلالها واستثمارها في عملية رفع كفاءة هذه الطرق بما يعود على الصالح العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعطى أولوية العمل لصيانة الطرق ورفع كفاءتها في المرحلة المقبلة باعتبارها من دعائم التنمية المستهدفة.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لاستطلاع المواقع المرشحة لإقامة منافذ الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة يراعى فيها أن تكون بمداخل ومخارج المدن والمحافظة مع التخطيط مستقبليًا لإقامة بوابات حضارية وبنموذج موحد مماثلة لما تم تنفيذه في المحافظات الأخرى ولا سيما في الوجه البحري لتشمل موازين ولوحات إرشادية بشرائح الرسوم المقررة لإطلاع سائقي النقل عليها.

وكشف محافظ أسوان، عن أنه أثناء مروره على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة" وجه مدير هيئة الطرق والكبارى بسرعة طرح مشروع رفع كفاءة 20 كيلومترا في المسافة من غرب أسوان وحتى بنبان بتكلفة 45 مليون جنيه، وذلك بعد ارتفاع نسبة الحوادث فى هذه المسافة على الطريق، ليتوازى ذلك مع ازدواج الطريق في منطقة مشروع الطاقة الشمسية وإنشاء طرق تؤدي إلى داخل منطقة المشروع لتسهيل الحركة بها، وذلك بالتنسيق مع الشركات الاستثمارية العاملة بهذا المشروع الضخم.