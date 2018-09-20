قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن قضية حل الدولتين لم تعد مطروحة في علاج الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال يتبنيان مشروعًا من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الإدارة الأمريكية نقلت عاصمتها إلى القدس، ووافقت على الاستيطان، وضيقت على (الأونروا) وأوقفت الدعم الذي تقدمه لها".

وتابع: "حل الدولة اليهودية يعني سقوط حق عودة الفلسطينيين إلى فلسطين، وهو يؤرخ لدولة إسرائيلية عاصمتها الأبدية هي القدس".