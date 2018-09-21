قدم اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، التهنئة لأهالي عروسين بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.

جاء ذلك، أثناء عودته من جولته التفقدية لمركز ومدينة الشهداء، حيث أكد المحافظ أنه أب لكل شباب المنوفية وأراد بنفسه تقديم التهنئة للعروسين بهذه المناسبة السعيدة.

ومن جانبهم، أعرب أهالي العروسين عن سعادتهم وفرحتهم الغامرة بمشاركة محافظ المنوفية فرحتهم بزواج أبنائهم، مؤكدين مدى بساطته وتواضعه لمشاركة المواطنين هذه المناسبة، متمنين له دوام التوفيق والسداد.