أوضح سامح شكري وزير الخارجية، أن القمة العربية الأوربية تم الاتفاق على عقدها منذ نحو العامين خلال الاجتماع الذي عقد في الجامعة العربية حول التعاون مع القارة الأوربية.

وأضاف في تصريحات صحفية للوفد الإعلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أنها ستكون قمة شاملة ولن تتناول فقط قضية الهجرة غير الشرعية ولكنها ستبحث كافة أوجه التعاون والتحديات المشتركة بين الجانبين مثل مكافحة الاٍرهاب والاتجار في البشر والسلاح والنزاعات الإقليمية إضافة إلى القضية الفلسطينية وسبل الوصول إلى السلام الشامل والعادل.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة للمستشار النمساوي الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوربي ورئيس المفوضية إلى القاهرة على عقد القمة خلال شهر فبراير المقبل على أن تستضيفها مصر.

وأكد شكري على التعاون الكبير والمتواصل بين مصر والاتحاد الأوربي في كافة القضايا والتحديات، لافتا إلى الإقرار الدولي بالإنجاز الذي حققته مصر في ضبط السواحل وإيقاف الهجرة غير الشرعية، قائلا إن مصر منذ سبتمبر 2016 لم يخرج من سواحلها مركب واحد للهجرة غير الشرعية.