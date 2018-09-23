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«الروبيكى للجلود».. نهضة صناعية تشرق من بدر

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الولايات المتحدة تبدأ تشييد الجدار الحدودي مع المكسيك

الولايات المتحدة تبدأ تشييد الجدار الحدودي مع المكسيك

سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة رجل أعمال بالمنصورة

سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة رجل أعمال بالمنصورة

"أزهرية جنوب سيناء" تنهي تجهيز مبنى رياض الأطفال بمعهد الطور النموذجي

"أزهرية جنوب سيناء" تنهي تجهيز مبنى رياض الأطفال بمعهد الطور النموذجي

"دعابة" كوميديان تتسبب في 17 حالة طلاق وإنهاء 4 آلاف علاقة

"دعابة" كوميديان تتسبب في 17 حالة طلاق وإنهاء 4 آلاف علاقة

"مستقبل وطن" ينظم معرضين للأدوات المدرسية بـ"ستاموني ودكرنس"

"مستقبل وطن" ينظم معرضين للأدوات المدرسية بـ"ستاموني ودكرنس"

بالصور| "صحة دمياط" تنظم ورشة عمل لفريق حملة القضاء على "فيروس سي"

بالصور| "صحة دمياط" تنظم ورشة عمل لفريق حملة القضاء على "فيروس سي"

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"الوطن" تطلق مبادرة "وراء كل لافتة شهيد حكاية بطل".. "الدرس ابتدى"

"الوطن" تطلق مبادرة "وراء كل لافتة شهيد حكاية بطل".. "الدرس ابتدى"

اليوم الأول: «انتظام» فى 7 مدارس بشمال سيناء.. واستدعاء الشرطة لأولياء الأمور بأسيوط

اليوم الأول: «انتظام» فى 7 مدارس بشمال سيناء.. واستدعاء الشرطة لأولياء الأمور بأسيوط

بالفيديو| 3 بشائر تجعل جمهور الأهلي يردد: "إفريقيا بتنادينا"

بالفيديو| 3 بشائر تجعل جمهور الأهلي يردد: "إفريقيا بتنادينا"

بعد اختفائها من السوق.. عم محمد يبيع تليفونات أرضية من التسعينيات

بعد اختفائها من السوق.. عم محمد يبيع تليفونات أرضية من التسعينيات

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