قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب لقاء الرئيس السيسي، كأحد الرؤساء الـ6 الذين سيقابلهم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الـ73 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لها أهميتها الكبرى.

وتابع: "هناك تحول في مجرى العلاقات بين مصر وأمريكا، والمقابلة بين رئيسي البلدين، لن تتعلق بصفقة القرن، ولا علاقة للمقابلة بها".

وأكمل: "تلعب مصر دور الوسيط بين الإدارة الأمريكية والجانب الفلسطيني، حيث تدعم جهود السيسي استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين فيما يخص أي تفاصيل متعلقة بالدول العربية الأخرى".