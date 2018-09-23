تنظم نقابة صيادلة دمياط المؤتمر العلمي السادس والمعرض الأول للصيدلة بدمياط وهو الحدث العلمي الأكبر، خلال الفترة من 27 - 29 سبتمبر الجاري.

وسيكون حفل ختام المؤتمر مع احتفالية يوم الصيدلي العالمي، ويعد المؤتمر هذا العام هو نقلة نوعية من حيث عدد الأيام والمحتوي الأهداف والشكل .

وتم وضع عدد من الأهداف للمؤتمر وهي:

1 - تجمع الصيادلة وهو ما يحدث كل عام.

2 - معرفة كل ما هو جديد لذلك وضعنا عنوان المؤتمر navigating the Future و تم وضع عدد من المحاضرات تركز علي مجالات هامة في المهنة لا ندركها وعلى عكس ما نعتقد أن المهنة تندثر بالعكس تتسع وهناك أماكن جديدة لم نكتشفها مثل الصيدلة الجينية والمعلوماتية والنووية والتغذية وغيرها و بعضها تخصصات نادرة بعد أن كان الكلينيكال أحدث التخصصات ودخول الصيدلي في الجودة ومكافحة العدوى مجال جديد.

3 - الهدف الثالث أن ينعكس المؤتمر إيجابيًا على الواقع العملي اليومي للصيدلي ويستفيد الصيدلي استفادة مباشرة من المؤتمر، وذلك من خلال ورش عمل في الجودة ومكافحة العدوى و الكلينيكال و اليقظة الدوائية و الصيدليات العامة ، وكان هدف الورش ليس تحسين الاداء العملي و الخروج بخبرة جديدة.

وتخدم الورش كل أعضاء المهن الطبية العاملين بالجودة ومكافحة العدوى.

اجتهد فريق العمل في اختيار أكثر من 20 محاضرًا لتحقيقها بخلاف تنظيم تعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، لاعتماد شهادة المؤتمر من المديرية لتعد من الشهادات المؤثرة في الترقيات بخلاف سهولة الحضور.

يزامن المؤتمر معرض للصيدلة يشارك فيه شركات دواء و شركات تجهيز صيدليات ومستلزمات وشركات إدارة صيدليات واكسسوارات وشركات توزيع سيتم تقديم عروض خلال فترة المعرض الذي يقام بعنوان 1st damietta pharmacists expo

يعقب المؤتمر في اليوم الأخير حفل ختام المؤتمر واحتفالية بيوم الصيدلي العالمي.