توجه قيادات ومسئولو وزارة التربية والتعليم، اليوم، إلى العديد من المحافظات، لمتابعة سير العملية التعليمية فى أول أيام الدراسة، والاطمئنان على التحاق الطلاب بفصولهم وتسلم الكتب الدراسية، فضلاً عن العمل على حل مشاكل أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

وزار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محافظة أسيوط اليوم، وتفقد الوزير مدرسة «أسيوط الثانوية بنات» سابقاً («الشهيد أحمد فايز» حالياً)، ومدرسة «الزهراء الابتدائية»، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، خاصة مع بدء تطبيق النظام التعليمى الجديد فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ولمتابعة موقف وصول الكتب، وإجراءات الصيانة الداخلية بالمدارس، وتطبيق لائحة الانضباط، وما تضمنته من منع التدخين ومنع استخدام التليفون المحمول، وأداء المعلمين المدربين فى المراحل التعليمية الأولى، وتوصيل الشبكات الخاصة بالإنترنت للمدارس. وزار «شوقى»، خلال الجولة، مخازن الكتب لمراجعة أعداد الكتب وطرق توزيعها على المديريات، مشدداً على ضرورة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لسهولة توزيع هذه الكتب على المدارس.

فى سياق متصل، أطلق الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام فى الوزارة، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اسم الشهيد أحمد محمود شعبان، أحد شهداء الجيش المصرى فى سيناء، بحضور أسرة الشهيد، على إحدى المدارس التجارية فى منطقة «العمرانية».

مسئولو «الوزارة» يتفقدون أول يوم دراسة.. والمشاكل بـ«الجملة»

وقال «حجازى»، لـ«الوطن»، أن جولته فى الجيزة شملت 3 مدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية فى اليوم الأول للدراسة، بدأها بمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان، ثم مدرسة أم المؤمنين الثانوية بالعمرانية، وحضر الحصة الأولى وكانت مادة الفلسفة، حيث تحاور مع الطلاب حول النظام الجديد، ومعانى المقررات الممتدة، ثم ذهب إلى مدرسة الدقى التجريبية للغات، وحضر جزءاً من الحصة مع الطلاب وكانت عن الجزء الأول من المنهج «مَن أنا».

من جانبها، زارت الدكتور هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة بالوزارة، اليوم، عدداً من المدارس فى محافظة الدقهلية.

وفى السياق، قام الدكتور ياسر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، وأحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، بزيارة مجموعة من المدارس فى القاهرة، للاطمئنان على الطلاب والإجراءات السلوكية، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، ومتابعة أداء المعلمين المتدربين الجدد، وموقف وصول الكتب والصيانة الداخلية للمدرسة، وحالة دورات المياه، وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، كما تم الاطمئنان على توصيل الشبكات للمدارس، وتم التأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات.

من جهة أخرى، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، اليوم، منوهاً بأن «الكتب وصلت المدارس ولا يوجد عجز فى المدرسين، وهناك تنسيق كامل واستعداد تام بين المحافظة ووزارة التعليم فى هذا الصدد».

وأضاف «عبدالعال»، فى تصريحات بعد مشاركته فى طابور الصباح وتحية العلم فى مدرستى «النصر والسلام» بحى الزاوية الحمراء، أن المدرستين تم تطويرهما تطويراً كاملاً بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى تقدر بنحو 5٫5 مليون جنيه.

وفى الشرقية، فوجئ طلاب مدرسة «روضة التجريبية لغات» الملحقة بمنطقة مشتول القاضى فى مدينة الزقازيق بعدم وجود فصول دراسية لهم فى اليوم الأول من العام الدراسى، الأمر الذى دعا بعض أولياء الأمور للتوجه إلى مديرية التربية والتعليم للاستفسار عن السبب، وهناك تم إبلاغهم بأنه «جرى تقسيم الطلاب لنصفين، نصف فى المدرسة الرئيسية ونصف آخر تم نقله إلى مدرسة مشتول القاضى»، وبالفعل توجه الأهالى إلى المدرسة فاكتشفوا أن القاعات عبارة عن مخازن مغلقة لم يتم تجهيزها بعد، بالإضافة إلى غياب طاقم التدريس.

أولياء أمور فى شبرا: بعض المدارس طلبت منا دفع 2000 جنيه كـ«تأمين للتابلت» .. ونواب يتقدمون بطلبات إحاطة للوزير عن «تهالك الأبنية الأساسية والمرافق» فى بعض مدارس المحافظة

يأتى ذلك فيما رصدت صفحة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» بعض شكاوى أولياء الأمور فى اليوم الأول للدراسة، والتى تمثلت فى شكاوى أبناء المصريين فى الخارج، حيث قال أحد أولياء الأمور: «حتى الآن إحنا مش عارفين أى حاجة ولا فيه كتب ولا فيه أى معلومة، وكذلك كتب الصف الأول الثانوى لم تصل إلينا، وسمعنا أنه لا توجد أى كتب خارجية لسنة أولى ثانوى مع العلم أننا لم نسجل فى مدارس فى مصر، بمعنى أن اعتمادنا كله على الكتب الخارجية».

كما رصدت الصفحة أيضاً شكاوى من بعض أولياء أمور طلبة فى الصف الأول الثانوى بمنطقة شبرا فى القاهرة، الذين قالوا إن بعض المدارس طلبت منهم دفع مبلغ 2000 جنيه كتأمين للتابلت حتى نهاية السنوات الثلاث بشرط إعادة استرداد التابلت بحالة جيدة.

فى شأن آخر، تقدم أعضاء بمجلس النواب بطلبات إحاطة إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن تهالك الأبنية الأساسية والمرافق.

وقال النائب أبوبكر غريب، نائب دائرة البدرشين: «إن عدداً كبيراً من المدارس فى قرى محافظة الجيزة تعانى من تهالك وغياب البنية الأساسية، الأمر الذى لا يليق بدولة فى حجم مصر»، متسائلاً عن «سبب عدم قيام مديرية التربية والتعليم بصيانة وإصلاح مرافق المدارس قبل استقبال العام الدراسى».