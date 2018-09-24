محافظ أسيوط: أحاول إعادتها لسابق عهدها كعاصمة للصعيد

أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة اليوم مع بعض الوزراء، موضحا أنه تفقد عددا من مشروعات المحافظة تهم المواطن ومحدودي الدخل، وتفقد المرافق ومحطة المياه والكهرباء في الوليدية، وعددا من المدارس.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، أن مدبولي اطلع على المدارس المُعدلة الجديدة ومدى تفهم المدرسين للمناهج الجديدة، وتناقش مع الطلاب ودخل المعامل ورأى الأماكن التي يُمارس فيها النشاط الرياضي.

وأكد المحافظ، أنه يُحاول إعادة أسيوط لسابق عهدها كعاصمة للصعيد، سواء من خلال النظافة أو غيرها من الخدمات، بعدما أهملت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن رئيس الحكومة زار مستشفى الكلى بالجامعة، أيضا مركز معالجة الإصابات والحوادث، واعتمد له مبلغ 70 مليون جنية لاستكمال أعمال التطوير به.