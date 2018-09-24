وقعت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، بحضور بحضور اللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد محي مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي المشرف على أمانة المراكز الطبية بنادي الشرطة في الجزيرة بالقاهرة.

ووقع البروتوكول تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية ضمن التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال الاهتمام بصحة المواطنين.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، فيما يخص حالات المرضى الحرجة على قوائم الانتظار.

فيما تستقبل مستشفيات الشرطة بالقاهرة والإسكندرية حالات من القائمة المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وأجريت الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم تمهيدًا لإجراء العمليات الحرجة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية للمساهمة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين، وجار استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستقبال الحالات المرضية وفقًا للقوائم المحددة، وضمن المشروع القومي الذي تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة لإنهاء قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية الحرجة وفق برنامج زمني محدد.