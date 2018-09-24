التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال القوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم للحفاظ على الأمانة التي كلفهم بها الشعب لحماية مقدساته وسلامة أراضيه.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن رجال القوات المسلحة درع الوطن وسيفه في مواجهة مخاطر الإرهاب، مشددًا على أن كل من يحاول المساس بأمن مصر وحدودها وسيادة شعبها، مطالبًا رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ جميع المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

واستعرض القائد العام، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها العملية الشاملة "سيناء 2018" في مكافحة الإرهاب بجميع الاتجاهات الاستراتيجية وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والإستثمار بسيناء.

وأشار القائد العام، إلى أن القوات المسلحة تسهم بإمكانياتها في دعم مقومات التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة فى إطار منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تتبعها القيادة السياسية للنهوض بالوطن في مختلف المجالات، لتوفير مستوى معيشة أفضل للشعب المصري بأسره.

وأدار الفريق أول محمد زكي، حوارًا مع رجال القوات المسلحة واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم، تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والإستعداد القتالي واللياقة البدنية داخل الوحدات والتشكيلات لبناء الفرد المقاتل الذى يمتلك الإحترافية في تنفيذ المهام.

وأكد الفريق زكي، أن رجال القوات المسلحة جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد للدفاع عن أمن مصر واستقرارها، ويقاتلون من أجل أمنها وسلامتها ورخاء شعبها العظيم.