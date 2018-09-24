قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القدر 3 أنواع منها ما نعرفه وآخر لا تعرفه وأخير لا تفهمه، مؤكدًا أن سورة الكهف تضرب الكثير من الأمثلة التي توضح هذا المعنى.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "لا يوجد مخلوق على وجه الأرض إلا مبتلى، فقد يأتي الابتلاء حتى في تمام صحة وعدم المرض أو الفقر، ويبتلى المسجون بسجنه، والشباب بشبابه، والحياة دائما فيها أسئلة وأنت مطالب بالإجابة على هذه الأسئلة".

واستشهد الجندي على كلامه بالحديث القدسي: "يا ابن آدم أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن أطعتني فيما أريد يسرت لك ما تريد، ولا يكون إلا ما أريد، وإن عصيتني فيما أريد استعصى عليك ما تريد ولا يكون إلا ما أريد".