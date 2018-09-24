قال الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العاليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إن القضايا الإقليمية ستحتل أهمية كبيرة في الحوار المرتقب بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السيسي وضع مصر في موضع مهم بالشرق الأوسط، متابعًا: "بل صار هو الأهم في الشرق الأوسط بفضل قيادته وحكمته وتخطيطه السليم في السياستين الدولية والداخلية".

وتابع: "الطرفان سيتناولان القضيتين الفلسطينية والسورية والوضع في اليمن، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، أن تأخد خطوات جدية ومدروسة للوصول لحلول فيما يخص المشكلات التي تواجهها في الشرق الأوسط مستعينة بجهود مصر للوصول إلى حلول جدية، حيث يجب أن تكون مصر شريكًا حقيقيًا وفعليًا في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط".