أكد الرئيس البرتغالي، مارسيلو دى سوزا، أن هناك تعاونًا كبيرًا في المجال الطبي والثقافي والاجتماعي بين البرتغال ومصر، مبديًا إعجابه بما شاهده في مصر، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.