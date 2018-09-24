تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

"مستقبل التعليم النوعي "المؤتمر الدولي الرابع لنوعية عين شمس

"مستقبل التعليم النوعي "المؤتمر الدولي الرابع لنوعية عين شمس

أحمد موسى يناشد السيسي التصديق على إعدام المتهمين في قضية كرداسة

أحمد موسى يناشد السيسي التصديق على إعدام المتهمين في قضية كرداسة

"سنجر": كلمة الرئيس اليوم أظهرت اتجاه مصر لحل مشاكل القارة الإفريقية

"سنجر": كلمة الرئيس اليوم أظهرت اتجاه مصر لحل مشاكل القارة الإفريقية

"الأمير يفوز بالتحدي".. مودريتش من لاجئ حرب لأفضل لاعب في العالم

"الأمير يفوز بالتحدي".. مودريتش من لاجئ حرب لأفضل لاعب في العالم

شبيه صلاح لـ"الوطن": "الناس في الشارع بتقولي روح جهز نفسك للجايزة"

شبيه صلاح لـ"الوطن": "الناس في الشارع بتقولي روح جهز نفسك للجايزة"

وكيل "تعليم المنيا" يلعب كرة القدم مع طلاب الإعدادية في سمالوط

وكيل "تعليم المنيا" يلعب كرة القدم مع طلاب الإعدادية في سمالوط

اختيارات الوطن

"الأمير يفوز بالتحدي".. مودريتش من لاجئ حرب لأفضل لاعب في العالم

"الأمير يفوز بالتحدي".. مودريتش من لاجئ حرب لأفضل لاعب في العالم

"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

«تلميذ الدقهلية»: الموت تحت الأقدام بقرار المدير

«تلميذ الدقهلية»: الموت تحت الأقدام بقرار المدير

تزوج 3 مرات ودعم مرضى الأيدز.. نيلسون مانديلا بعيدا عن الحياة السياسية

تزوج 3 مرات ودعم مرضى الأيدز.. نيلسون مانديلا بعيدا عن الحياة السياسية

بالفيديو| يموت «وردة» وتعيش سيرته.. أبناء أشهر بائع ورد بوسط البلد: «هنكمل سكته»

مهرجان مدرسى فى الوادى الجديد: ورود وبالونات وسجادة حمراء

مهرجان مدرسى فى الوادى الجديد: ورود وبالونات وسجادة حمراء

الأكثر قراءة

عاجل