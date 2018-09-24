قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الدبلوماسية المصرية تبذل جهدًا كبيرًا، موضحًا أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي حوالي 22 من رؤساء ورؤساء وزراء من دول العالم، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع مؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال فترة تواجده بنيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور" مساء اليوم، أن الرئيس السيسي سيعمل على استثمار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل، وتوثيق العلاقات الثنائية مع أمريكا على مستوى كافة متخذي القرار، موضحًا أن هناك لقاءات مع ما يمكن أن يطلق عليهم أصدقاء مصر، منها لقاءات مع الغرفة التجارية الأمريكية على المستوى الاستثماري.

وتابع: "هناك جهد وتخطيط وعمل جاد يتم في نيويورك سيصب في مصلحة الدولة المصرية بشكل أو بآخر".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.