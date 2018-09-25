قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة الإصلاح الإداري تشمل حصر لأعداد العاملين بالدولة، وينطلق في أكتوبر المقبل، مؤكدة أنه بشكل مؤقت جرى تفعيل النظام التعاقدي لسد عجز التخصصات في الجهاز الإداري ولمدة عامين فقط.

وأضافت أن الحكومة ستنتهي من حصر العاملين بالجهاز الإداري في يناير المقبل، مشيرة إلى أن الجهاز الإداري للدولة به فائض من العمالة، يفوق حاجته الفعلية، وأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدرس حاليا مدى الحاجة الفعلية لبعض الجهات الحكومية لإعلان وظائف جديدة لشغلها.

وأوضحت، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر استعراض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر، لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر، اليوم، أن حوالي 17.8% من موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ إجمالهم 5.6 مليون موظف، سيُحالون إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد 60 عاما خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الخروج إلى المعاش لن يقابله دخول لعناصر جديدة، ضمن خطة لهيكلة الجهاز الإداري.