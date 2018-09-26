صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة سير المنظومة التعليمية، وما يبذل من جهود للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر، من خلال ما تضمنته رؤية مصر ٢٠٣٠، قام الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى يرافقه المهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعليم الفنى، والدكتور محمود دياب مساعد نائب الوزير؛ باستكمال متابعة عدد من المدارس الفنية بمحافظة الجيزة.

فى بداية الجولة، قام الدكتور محمد مجاهد بتفقد المدرسة الثانوية الفندقية للخدمات السياحية المشتركة والاطمئنان على سير الامتحانات القبلية فى مادة تنمية مهارات الحاسب الآلى، مستفسرًا من الطلاب والطالبات عن مجموعهم فى الشهادة الإعدادية وسبب اختيارهم للدراسة بالمدرسة الفندقية، وكان إجماعهم على رغبتهم فى العمل الفندقى بعد تخرجهم من المدرسة مباشرة، موجهًا بسرعة تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات إلكترونيًا وإرسالها للقطاع على اسطوانات مدمجة؛ للوقوف على مستوى الطلاب فعليًا وعلاج أوجه القصور لديهم فى المواد الدراسية، كما تفقد المطابخ والمطاعم وحجرة المغسلة موجهًا بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمدرسة وتدريب المعلمين على الأجهزة الحديثة بها، بالإضافة إلى عمل تقرير عن تشغيل الأجهزة الجديدة بها وإرساله للإدارة العامة للتعليم الفندقى والاهتمام بالنظافة.

وفى مدرسة الهرم الفنية التجارية للبنات بإدارة العمرانية؛ حرص مجاهد على تفقد فصول الطالبات والاطمئنان عليهن، مؤكدًا أن هذه الامتحانات تهدف إلى تقوية المهارات الأساسية فى اللغات، والرياضيات، ومبادئ تكنولوجيا المعلومات، ثم تأكد مجاهد من ضم طالبات الفترتين الصباحية والمسائية لتأدية الامتحان فى نفس التوقيت، بجانب تفقد معامل الحاسب الآلى والمكتبة، وحجرة التربية الرياضية، وحجرة الصحافة المدرسية.

ثم قام بتفقد فصول المدرسة الزراعية الثانوية المهنية بإدارة العمرانية التعليمية، وطمأن مجاهد الطلاب باهتمام الوزارة بهم وأن هذا الامتحان ليس له علاقة بأعمال السنة.