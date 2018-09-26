فى أول زيارة ميدانية له لمدينة أسوان الجديدة أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته بالإسراع فى رفع كفاءة الطريق المؤدى إلى المدينة بداية من كوبرى أسوان الملجم وحتى طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى وذلك فى الإتجاهين من خلال تقنين تحصيل رسوم على سيارات النقل الثقيل وخاصة المحملة بالخامات المحجرية والتى تصل إلى 150 طن للسيارة الواحدة ، بجانب قيام الشركة المنفذه لعملية الرصف التى تمت بالطريق منذ شهرين لصيانة المسافات التى أضيرت بسبب مرور النقل الثقيل ، وقد رافق المحافظ فى جولته الميدانية اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، علاوة على المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والذى شرح مكونات المدينة التى تقع على مساحة 4 ألاف فدان كمرحلة أولى بإستثمارات وصلت إلى 1.1 مليار جنيه لتستوعب نحو 70 ألف نسمة ، موضحاً بأنه تم إنشاء 4020 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعى على المنتفعين ، كما تضم 280 وحدة سكنية كإسكان إقتصادى تم الإنتهاء منهم وتسليمها أيضاً ، فيما توجد 1664 قطعة أرض ، فضلاً عن تخصيص 322 فدان للمستمرين ، وتابع أحمد رشاد بأنه تم فى نفس الوقت تنفيذ عدد كبير من المبانى الخدمية التعليمية والإجتماعية والصحية والرياضية والأمنية ، وجارى تنفيذ 17 مبنى خدمى أخر ، كما أنه جارى إنشاء مبانى لجامعة أسوان ، وأيضاً جارى إعادة تخطيط لشريط نهر النيل بطول 6 كم لإنشاء ممشى سياحى به .

وخلال جولته الميدانية طالب اللواء أحمد إبراهيم بتوفير كافة الخدمات الجماهيرية من السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية وخاصة رغيف العيش وأسطوانات البوتاجاز بجانب تكثيف التواجد الأمنى وضمان إنتظام أداء المرافق العامة ولا سيما سيارات السيرفيس من أجل توفير كافة مزايا الجذب السكانى والتوسع العمرانى المنشود لمدينة أسوان الجديدة ، لافتاً إلى أهمية دعم الوحدة الصحية بأسوان الجديدة بالمعدات الطبية والأدوية والأمصال ، بالإضافة إلى ما تقوم به الوحدة العلاجية التابعة لجامعة أسوان .