وزيرة التضامن: أي حالة انتهاك في دور الرعايا لا تمر دون محاسبة

قالت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن دور الرعاية تواجه تحديات كبيرة، لأن تلك الدور تحتاج لآليات عمل مختلفة، وأيدي عاملة قادرة على التعامل مع النزلاء سواء أيتام أو مسنين.

وأضافت "والي"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، على قناة " TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنها أوقفت ترخيص أي دور رعاية جديدة منذ أربع سنوات، لافتة: "نحتاج لدور للمسنين وذوي الاحتياجات، ولا نحتاج لأي دور أيتام حاليا".

وأشارت إلى أن الوزارة تتعامل فوريًا مع أي انتهاكات تحدث في دور الرعايا، وتحيلها للنيابة والتحقيق، ونحن لا نسمح بمرور أي حالة انتهاك دون محاسبة.