مصطفى الفقي: "جلال أمين ما فزش بجائزة النيل عشان مكلمش حد"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن جلال أمين كان كاتبًا عظيمًا وأستاذًا في الاقتصاد المسيس الذي لم يكن يكتفِ بالأرقام فقط، بل كان ينظر إلى أبعاد الظواهر المختلفة.

وأضاف الفقي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "كان رجلًا ممتعًا، ذا قدرة هائلة على الكتابة، وكتبه ومذكراته تشي بذلك".

وتابع الفقي: "جلال أمين كان أمام خيارين الناس أو السلطة، واختار الناس، لأنه كان معارضًا بشدة للسلطة في عصر مبارك".

وأكمل مدير مكتبة الإسكندرية: "خبر وفاته كان مفاجئًا لي وشعرت أننا فقدنا أحد الأساتذة الكبار، لكن عجلة الحياة ستستمر في الدوران".

وأردف: "ترشح لجائزة النيل العليا في عهد مبارك وهذه الجوائز تعتمد على الشهرة ورضا السلطة، وكنت رئيس اللجنة التي تعمل على اختيار الشخص وصممت على أن يكون جلال أمين الأول، لكنه لم يفز بالجائزة لأنه مكلمش حد وعمل دعاية لنفسه".