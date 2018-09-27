قال مخيتار هيرابيتان، وزير شؤون المغتربين الأرمن بأرمينيا، إنهم ينظمون فعالية كبيرة للجالية الأرمينية في مصر، بالتعاون مع وزارة الهجرة المصرية.

وأضاف هيرابيتان، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه قبل عام 1915 كان هناك جالية أرمينية كبيرة في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن مصر من الأمم التي استضاف الأرمن بعد الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد العثمانيين الأتراك.

وتابع وزير شؤون المغتربين الأرمن: "أعطوهم أماكن للمعيشة وشاركوهم خبزهم، ووقتها بدأت الجالية الأرمينية كبيرة في مصر".