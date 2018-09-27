زار المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس هشام بركات وزير النقل، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، معبد دندرة بمدينة قنا، في إطار احتفالات اليوم العالمي للسياحة.

رافق رئيس الوزراء، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، واستمع "مدبولي" إلى شرح وزير الآثار عن تاريخ معبد دندرة، منوها إلى أن هذا المعبد لدى علماء الآثار بمعبد الآلهة حتحور إلهة الحب والجمال والأمومة عند قدماء المصريين، والذي تم بنائه منذ أكثر من خمسة آلاف سنة.

يذكر أن المهندس مصطفى مدبولي يزور محافظة قنا للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه، وسوف يتفقد عددا من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، على رأسها مشروع محور قوص نقادة ومشروعات الأمن الغذائي ومستشفي قنا العام.