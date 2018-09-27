في إطار جولته الموسعة بمحافظة قنا، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد مشروع تطوير محطة الألبان رقم 1 بمنطقة المعنا التابعة، وهو أحد أبرز مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة.

واستمع مدبولي الى شرح حول المشروع، الذي يقع على مساحة 22 فداناً، بطاقة استيعابية 800 رأس أبقار حلاب، ويبلغ عدد العنابر بالمحطة 25 عنبرًا للأبقار الحلابة، بالإضافة إلى عنبر للعجول الرضيعة، مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية.

وأضاف مسئولو المشروع أن تكلفة انشاء المحطة بلغت نحو 50 مليون جنيه، ويتم تجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة، كما سيتم انشاء عيادة بيطرية ومعمل مزود بالتقنيات الحديثة لمراقبة الحالة الصحية للأبقار.

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروع، الذي يهدف إلى توفير الألبان لخدمة المواطنين، وتحسين سلالات الأبقار، وتوفير اللحوم الحمراء، ومواجهة ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.