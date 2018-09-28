صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين عقد اجتماعًا مع أعضاء لجنة التعليم؛ لبحث بعض النقاط الهامة الخاصة بالمعلمين، بحضور الأستاذة هند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية والمشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة إلهام إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، والدكتورة فتحية خيري مدير عام إدارة التنسيق بالتعليم الفني، وأعضاء من إدارة التنسيق العام بالوزارة.

أكد عمر في بداية الاجتماع على مدى أهمية التشاور وتبادل الآراء بين جميع أعضاء اللجنة، والذي يؤتى ثماره بالوصول إلى أفضل الحلول للعديد من المشكلات الخاصة بالتعليم.

ووجه نائب الوزير بضرورة عمل تقرير مفصل لكافة الإجراءات التي تم تنفيذها فعليًا لمشكلة العجز والزيادة في المعلمين في بعض التخصصات على مستوى جميع المديريات التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض تلك الإجراءات في مؤتمر صحفي تحقيقًا لمبدأ المصداقية والشفافية.

كما شدد عمر على ضرورة تحري الدقة المتناهية عند القيام بندب أو إلغاء ندب أحد المعلمين وفقًا لصالح العملية التعليمية، وبما لا يضر بمصلحة المعلم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للمعلم.

تم خلال الاجتماع استعراض بعض نماذج للإجراءات المميزة التي تم تنفيذها بنجاح لحل مشكلة العجز والزيادة.