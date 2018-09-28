نظمت مديرية أمن بني سويف، بقيادة اللواء جرير مصطفى مدير الأمن، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون على مستوى المديرية، وذلك إيماناً من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنساني ورغبة منهم لمساعدة المرضى لصالح بنك دم الهلال الأحمر.

ونفذت المديرية الحملة بناء على تعليمات وزير الداخلية بالموافقة على مشروع خطة التبرع بالدم والتي تستهدف كافة الجهات الشرطية من مختلف فئات العاملين بقطاعات الوزارة تحت الإشراف الطبي والإداري بأطباء قطاع الخدمات الطبية والتنسيق مع بنك دم الهلال الأحمر "بنك الدم المركزي"، وتم تنفيذ الخطة وتخصيص النسبة المقررة من أكياس الدم والبلازما لصالح مستشفيات الشرطة.

وحضر فريق طبي من بنك دم الهلال الأحمر، إلى مديرية أمن بني سويف في إدارة قوات الأمن، حيث أقدم قرابة 100 من الضباط والمجندين بالإدارة على التبرع بالدم.

وأكد مدير أمن بني سويف لضباط ومجندين المديرية، أن هذا الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية يهدف إلى مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التي تقوم بها أجهزة الوزارة في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وبخاصة المساهمة في رعاية المرضى.

وفي سياق آخر، نظمت إدارة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، قافلة طبية للعيون، للعاملين بديوان عام المديرية ولأسرهم، بقاعة ديوان المديرية، وذلك تحت رعاية محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، والتي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 600 مريض.