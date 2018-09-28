عقدت شركة المياه والصرف الصحي بمنطقة القناة، اليوم، ندوة موسعة بالمنطقة الأزهرية ببورسعيد، بحضور الأئمة والوعاظ برئاسة محمد الغرباوي، رئيس المنطقة الأزهرية، الذي أعرب خلال كلمته عن تقدير الأزهر لقيمة مياه الشرب وتوضيح جهود الدولة وما تتحمله من أجل توفير المياه لكافة المناطق ووجوب نشر وترسيخ مفاهيم الترشيد والسلوكيات الإيجابية الواجب التمسك بها والبعد عن السلوكيات السلبية التي تؤدى إلى إهدار المياه وذلك من منظور السلوك الإيماني.

واستعرض عاشور أبو المعاطي، رئيس قطاع بورسعيد حقائق عن كميات مياه الشرب المتاحة ببورسعيد وعدم تناسيها مع الزيادة في تعداد السكان أيضا عرض بعض السلوكيات السلبية التي تؤثر على كفاءة شبكات الصرف.

وتناول عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي لمياه القناه، الدور الهام للأئمة والوعاظ من خلال الرسائل الإيمانية المرسلة يوميا وأسبوعيا، مشيد بالخطة التي أعدتها المنطقة سواء في خطب الجمعة أو الدروس اليومية والتي غطت كافة المناطق ببورسعيد، وسيتم تنفيذها أيضا.

وأشار متحدث "مياه القناة" إلى تبني توعية القناه في ترسيخ فلسفة جديدة للتعامل مع المياه وخاصة مع طلاب المدارس في المراحل المختلف من ابتدائي ثم شباب الثانوي والجامعة.

وتحدث كل من اللواء حسام سمير مدير عام التفتيش المالي والإداري ومهندس محمود يوسف مدير شركة المياه، عن أهمية الوعي بموقف الدول، وحرصها على نصيبها في كمية المياه وحصصها المقررة وتعظيم الاستخدام من خلال الترشيد والاستفادة بالتقنيات الحديثي في الزراعات غير المثمرة بمياه الصرف المعالجة وأعد للندوة أحمد بدران مدير التوعية بالشركة ومحسن عرفي مدير العلاقات العامة بالقطاع والعاملين بالتوعية والعلاقات العامة.