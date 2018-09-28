أعلن المهندس أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، رئيس حزب مستقبل وطن، عزمه الترشح على رئاسة لجنة الشباب والرياضة، في انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع، المقرر انطلاقه بداية أكتوبر المقبل.

وتنص اللائحة الداخلية للبرلمان في مادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى بالموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وقال رشاد، في بيان له، اليوم، إنه انتصارًا لقيمة الشباب التي باتت أصيلة، وإعلاء لقيم الحرية التي نحياها بلا قيود، وترسيخا لمبادئ حزبنا الطموح المدرك لمسؤوليته تجاه الوطن وشبابه، وتعظيما لمبادئ العطاء في كل ميادين الوطن بكل ما نملك، وتفعيلًا لما أملك من قنوات اتصال بشباب مصر في كل الربوع من خلال حزبنا المنتشر بينهم، أقدم نفسي أداة للشباب وقناة له وجسرا لعبوره أحلامه، وأعلن ترشح نفسي رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وأكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الحزب سيخوض انتخابات اللجان النوعية بالمجلس مع ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، وعدد آخر من الأحزاب.

وأضاف ناصر لـ"الوطن"، أن الحزب لا يسعى للاستحواذ على اللجان النوعية داخل المجلس، وسيخوض الانتخابات تحت شعار "مشاركة لا مغالب".

وتابع أن هدف الحزب خلال الفترة المقبلة له دورا فعالا خلال دور الانعقاد الرابع، من خلال أجندة تشريعية تخدم المواطنين.

وتنص المادة 40 من لائحة البرلمان على، أنه يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وفاز الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في منتصب سبتمبر الجاري، برئاسة ائتلاف دعم مصر البرلماني بالتزكية.