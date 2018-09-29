قررت إدارة سينما "زاوية" إعادة عرض أفلام برنامج "يوسف شاهين.. النسخ المرممة"، في الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، بواقع 4 عروض يوميا، بالإضافة إلى تنظيم عرضين للأفلام التي كانت عروضها السابقة كاملة العدد.

يذكر أن سينما "زاوية" اسأنفت نشاطها في مقرها الجديد بـ"سينما كريم" بشارع عماد الدين، ببرنامج يحمل عنوان "يوسف شاهين.. النسخ المرممة"، التي تضم 20 فيلما، في إحياء ذكرى مرور 10 سنوات على رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، وشهد البرنامج عددا من الفعاليات الممتدة على مدار 10 أيام وشهد البرنامج إلى جانب عروض الأفلام، معرض، وورش عمل، ونقاشات مع الجمهور بعد العروض.