قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسعى لاستحداث موارد خارج الموازنة، وتم توجيه طلب للرئيس السيسي بعمل "وقف" للإنفاق على النظام الجديد.

وأضاف، خلال مؤتمر رصد إيجابيات وسلبيات الأسبوع الأول للدراسة المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن بشائر هذا البرنامج لن تظهر قبل بداية العام الجديد.

وأشار إلى أنه خلال جولته في المحافظات اكتشف أن آليات توزيع الكتب والوجبات الغذائية تتم بنظام قديم "ورقي" لا توجد به أي تكنولوجيا، مضيفا، "سيتم حل تلك المشكلة خلال الأيام المقبلة".

كانت وزارة التربية والتعليم، قد عقدت مؤتمرا صحفيا، اليوم، للإعلان عما تم رصده من إيجابيات وسلبيات في الأسبوع الأول للعام الدراسي 2019/2018، بحضور الوزير الدكتور طارق شوقي.

ويشهد شوقي خلال المؤتمر توقيع برتوكولات تعاون مع بعض الجهات، لدعم منظومة التعليم الجديدة.