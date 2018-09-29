وزير قطاع الأعمال عن ارتفاع خسائر "الدلتا للأسمنت": "هنستعين باستشاري"

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رفضه شكلًا وموضوعًا ارتفاع خسائر شركة الدلتا للأسمدة إلى 712 مليون جنية في عام واحد فقط.

وأكد الوزير، خلال زيارة ميدانية صباح اليوم لشركة الدلتا للأسمدة،أ ن سبب زيارته اليوم لمناقشة أسباب هذا النزيف، كاشفا أنه سيتم طرح إعلان خلال أسبوع للاستعانة باستشاري لوضع خطة شاملة متكاملة للتطوير بدءا من البوابات وحتي المخازن وتحديد المطلوب.

وتابع "توفيق": "نأمل أن ننتهي من التطوير خلال عام ونصف أو عامين على اﻷكثر، ليس فقط لتعويض الخسائر، ولكن لتحويل الخسائر ﻷرباح سريعا، ﻷن شركاتنا تصب في النهاية لصالح الاقتصاد المصري، ولو هناك مستثمر تصل خسائرها لهذا الرقم لا يمكن أن يستمر".