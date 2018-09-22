بالفيديو| هشام توفيق: شركة منفصلة لإدارة استثمارات "التأمين" بهدف تعظيم العائد

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع الآن فى مراحل التفاوض النهائية لتحديد رئيس الشركة القابضة للتأمين، مؤكدا أنه خلال أسبوع سيتم الإعلان عنه.

وأشار الوزير خلال حواره مع "الوطن الاقتصادي"، إلى أن خطة عمل الوزارة تتضمن إجراء إعادة هيكلة لأنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين من خلال تطوير النشاط الرئيسى، «التأمين»، لمواكبة التطور فى هذه الصناعة، اعتماداً على خبراء اكتواريين، ونظام مركزى للتسعير، ونشاط مبيعات متطور.

وأضاف توفيق، أن تفعيل شركة إدارة الأصول بهدف تعظيم العائد من محفظة الأصول الضخمة التى تمتلكها الشركات، موضحا أن هناك ضرورة حالياً لتركيز جهود «مصر للتأمين» على النشاط التأمينى الذى حقق خسائر لأول مرة فى تاريخه خلال العام الماضى، ومعاينة الأخطار، وتقدير الخسائر، والتعرف على أسبابها، لعودة الشركة إلى دورها الرائد فى السوق.