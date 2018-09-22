بالفيديو| هشام توفيق: متمسكون بـ"الحديد والصلب" ووقف خسائر "كيما 2" نهاية العام

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع متمسك، وبشدة، بإعادة شركة الحديد والصلب لسابق عهدها، فالشركة طاقتها تصل إلى 1.2 مليون طن، لكنها تحقق نسب إنتاج بسيطة، حيث وصلت العام الماضى إلى نحو ٤٢ ألف طن فقط.

وأضاف الوزير خلال حواره مع "الوطن الاقتصادي"، أن هناك إشكالية فى الخامة التى نحصل عليها من الواحات، بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بالأفران، خاصة أنه سبق وتم إيقاف إجمالى الـ4 أفران فى فترة ما، وحدث ضرر جسيم، وكانت هناك مناقصة فى ٢٠١٤ لتأهيل الأفران والمصنع، لكن تم إلغاؤها فى يونيو الماضى.

وقال توفيق: "سيتم عمل دراسة جديدة فى فبراير المقبل من أجل تطوير هذه الأفران، بعد إجراء عمليات التشغيل التجريبى لها".

كما أوضح الوزير، أن مشروع «كيما ٢» فى مراحل التطوير، ويعتمد المشروع فى عمليات التحليل الخاصة به على المياه للوصول إلى إنتاج الأمونيا، موضحا: "هنا نعمل على محورين؛ هما زيادة الطاقة الإنتاجية وعمل مصنع جديد، وفى الوقت نفسه يتم الانتقال فى التحليل من الاعتماد على «المياه والكهرباء»، إلى استخدام الغاز الطبيعى، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، والجيد هنا أن الخسائر التى كان يتم التعرض لها ستتوقف بالكامل، خلال ديسمبر المقبل، بعد التحول إلى استخدام الغاز".