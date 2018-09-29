«مشاركة قطر» تهدد اقتراح واشنطن بتحالف «مصر والخليج»

بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بالتنسيق لإقامة تحالف أمنى إقليمى يضم دول الخليج ومصر والأردن، قال وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن، أمس، إن مصداقية ذلك التحالف فى خطر، ما لم يتم حل النزاع فى منطقة الخليج.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، يونيو 2017، وسط اتهامات لـ«الدوحة» بدعم وتمويل الإرهاب.

وقال الوزير القطرى إنه «فى ظل تجاهل الشقاق داخل مجلس التعاون الخليجى، لا نعتقد أنه سيتشكل بشكل فعال».

واجتمع وزير الخارجية الأمريكى مع مسئولين بدول الخليج ومصر والأردن، أمس، حيث ناقشوا التحالف، وشددوا على ضرورة وجود مجلس «موحد» للتعاون الخليجى.

«الجبير»: ممارسات «الدوحة» جعلت مقاطعتها ضرورة

وقال سفير مصر الأسبق فى قطر، محمد منيسى، لـ«الوطن»، إن «الولايات المتحدة تحاول عدم إبعاد قطر عن العمل العربى فى ظل المقاطعة لها، لكن هذا لن يرضى الدول الأربع، ولا أعتقد أن هذا التحالف كمقترح سيكلل بالنجاح».

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، مساء أمس، أن «ممارسات قطر جعلت مقاطعتها خياراً ضرورياً لا مفر منه، بسبب دعمها للإرهاب وإيواء المتطرفين ونشر الكراهية فى إعلامها»، بحسب ما جاء فى كلمته أمام الأمم المتحدة فى «نيويورك».