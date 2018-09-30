نواب عن وقف استيراد الغاز المسال: يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، سيكون له أثرا كبيرا على خفض عجز الموازنة خاصة بعد انخفاض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 7.9% وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية، وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسير فيها الدولة ويعني أيضا أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأن الإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره، موضحا أن وقف استيراد الغاز سينعكس أيضا على الأسعار مع مرور الوقت لأن كل الإصلاحات تصب في شرايين الاقتصاد المصري.

وأضاف السويدي لـ "الوطن" أن الاقتصاد المصري سيحقق نتائج جيدة مما ينعكس على عجز الموازنة الذي اقترب في الموازنة الحالية من 400 مليار جنيه، كما يأتي قرار وقف الغاز ليؤكد وفاء الرئيس السيسي بوعوده خاصة أنه اختار الطريق الأصعب من أجل مصلحة مصر.

ومن جهته قال النائب عصام عبد الله بركات، عضو لجنة الطاقة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أن الاقتصاد المصري سيستفيد من توفير 27 مليار جنيه سنويًا من فاتورة وقف استيراد الغاز المسال وسيتم التركيز على الاستدامة، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد للعديد من السلع خاصة الغذائية والاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

وأضاف بركات، أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز سيكون له تأثيره الإيجابي على الحد من استيراد أنابيب البوتاجاز خاصة بعد توصيل الغاز الطبيعي لـ9 ملايين وحدة سكنية، وإعلان وزارة البترول عن توصيل الغاز الطبيعي لـ3 ملايين وحدة سكنية خلال 3 سنوات، معربا عن أمله في أن يأتي اليوم الذي تعلن فيه الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ووقف استيراده من الخارج، مؤكدا أن هذا اليوم سيكون تاريخيا في حياة كل المصريين، معلنا ثقته في قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق ذلك الأمر.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال من الخارج يعد نقطة بداية لاتجاه مصر نحو تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية وفي مقدمتها محصول القمح، لافتا إلى أن مصر لديها القدرة على تحقيق ذلك الأمر لأنها تمتلك إرادة سياسية قوية وحكيمة ولديها القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، فالرئيس السيسي هو الذي نجح في تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز بعد دعمه الكبير لقطاع البترول المصري.

وكان الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.