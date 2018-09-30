384 قتيلا، و540 جريحا حتى الآن، ضحايا "تسونامي" المدمر الذي ضرب جزيرة "سولاسوسي" الإندونيسية، وبلغ ارتفاع الأمواج الناتجة عنه ما يقرب من ثلاثة أمتار، وهو ما نتج عنه تدمير آلاف المنازل والمستشفيات والفنادق ومراكز التسوق، فضلا عن دخول عدد كبير من المواطنين ضمن المفقودين، ووجود آلاف المشردين.

"الوطن" مع أحد الشهود على الكارثة عن قرب، يروي كواليس ما شاهده في "سومطرة" جزيرته القريبة من مكان الإعصار القاتل، الذي تسبب في وفاة المئات على مدار ثلاثة أيام، ويقول ليونارد سيماتوبانج، البالغ من العمر 39 عاما، أن زلزالا شديد بقوة 7.5 ريختر، ضرب الجزيرة في الساعة السادسة مساء بتوقيت إندونسيا، وأطلقت صافرات الأنذار قبل الإعصار بوقت قليل جدا، وهو ما لا يتيح فرصة الهروب.

وتابع "سيماتوبانج"، الذي ينتظر قدوم تسونامي في جزيرته الواقعة في نطاق الإعصار خلال ساعات لـ"الوطن": "ما يحدث يعيد إلى أذهاننا تسونامي 2004، نفس الأضرار والدمار، الإعصار جرف كل شيء على الأرض، الأشجار والسيارات والمنازل والسيارات والمحلات التجارية".

وتابع "سيماتوبانج" حديثه، مؤكدا على أن السلطات الإندونسية عملت على نقل المواطنين الناجين إلى أماكن أكثر أمنا، رأيتهم يجلسون في خيام يتلقون فيها العلاج، وترسل لهم المساعدات الغذائية والعلاجية عبر الطائرات، وفق روايته.

تحذيرات دورية يبثها المسؤلون لسكان الجزيرة والجزر الواقعة في نطاق الإعصار، بحسب حديث "سيماتوبانج"، قائلًا: "المسؤولون حثوا السكان من عدم الدخول إلى منازلهم، والبعد عن المباني تجنبا لخطر عودة الهزات مرة أخرى".