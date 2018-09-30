قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحضانات التابعة للوزارة يبلغ عددها 14 ألفا و500 حضانة، جميعها مرخصة وتقبل الأطفال من سن صفر حتى 4 سنوات، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك أكثر من 5 ألاف حضانة أنشئت بدون ترخيص، لا تعلم عنها الوزارة شيئًا.

وأضافت والي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، أن بعض المواطنين يحولون شققهم السكنية الخاصة لحضانات، ويعلقون لافتة فقط دون الحصول على أي ترخيص من الوزارة، ما يُعد مخالفة للقانون.

وأشارت إلى أن الوزارة أبلغت بوجود حضانات تُدرس الفكر المتطرف والإخواني، وعلى الفور تواصلت مع المسؤولين والمحليات وجرى إغلاقها، كما أرسلت الكتب التي كانت تُدرس فيها إلى مؤسسة الأزهر الشريف من أجل أخذ رأيه في صحة المعلومات الواردة فيها.

وتابعت: "إحنا كده كده قفلنا الحضانات دي عشان مش مرخصة، بس بناخد رأي مشيخة الأزهر عشان نشوف فعلا بيدرسوا الفكر المتطرف ولا لأ، ويكون الكلام رسمي من أعلى سلطة دينية في مصر".

يذكر أن محمود بدر عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حضانات تتبع الجمعيات الشرعية، تدرس مناهج لأطفال تحرض على التطرف، وعلى الفور تجاوبت الوزارة معه وأغلقتها.