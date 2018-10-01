قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة واقعة عدم تواجد طبيبي العظام والصدر بالعيادات الخارجية بمستشفى مشتول السوق للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء زيارة المحافظ الأمر الذي يترتب عليه خللا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى وللمترددين على المستشفى ويخلق حالة من الإستياء بينهم .

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته المفاجئة اليوم لمستشفى مشتول السوق وتفقده للعيادات الخارجية للإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ، تلاحظ عدم تواجد طبيبي العظام والصدر ليقرر إحالتهما للتحقيق وإتخاذ اللازم حيالهما مؤكداً على ضرورة إنتظام الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

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