شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات الملتقى العربي للإبداع والابتكار والتنافسية، الذي ينظمه مركز بحوث وتطوير الفلزات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، خلال الفترة من 1 وحتى 4 أكتوبر.

ويقام المؤتمر، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأكد عبدالله أن الملتقى يأتي انطلاقا من جهود واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإنتاج الحربي، بالإبداع والابتكار لما لهما من دور أساسي في عملية التنمية الصناعية المستدامة.