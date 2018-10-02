فى أجواء تحمل عبق التاريخ بأحد أشهر الفنادق التاريخية أختتم المؤتمر السنوى لإتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV) فاعلياته بإحتفال عشاء بقاعة 1902 بفندق كتراكت القديم وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط و الدكتور خالد العنانى وزيرى السياحة الأثار واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان و سفيرة بلجيكا سيبيل دى كارتييه ، بالإضافة إلى أكثر من 150 رئيس شركة ومنظم للرحلات السياحية يمثلوا إتحاد الشركات البلجيكية و إتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية والذين أستمر المؤتمر السنوى لهم فى الفترة من 28 سبتمبر المنقضى وحتى 2 أكتوبر الجارى ليتضمن رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان وورش عمل ، بجانب زيارة المعابد والمتاحف والمعالم السياحية فى ظل أستقبال وترحيب حارمن أهالى أسوان ، وفى كلمته رحب اللواء أحمد إبراهيم بعقد هذا المؤتمر الحيوى الذى يضم كبرى الشركات السياحية الأوربية على أرض أسوان بهدف الترويج والتسويق السياحى لعاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية و بإعتبارها مركز تلاقى الحضارات والثقافات بشمسها الدافئة وسحر طبيعتها وتراثها الإنسانى الأصيل ، مؤكداً على أن إختيار أسوان لإستضافة فاعليات هذا المؤتمر السياحى الهام لصناعة السياحة يؤكد على مكانتها كمقصد سياحى متميز ومشتى عالمى بما لديها من مقومات وتنوع فريد فى الأنماط السياحية مثل السياحات الأثرية والعلاجية والدينية والنيلية والرياضية والتسويقية ، وأيضاً السفارى والصيد والمحميات الطبيعية ، ووجه محافظ أسوان دعوة مفتوحة للسائحين من بلجيكا وأروربا والعالم لزيارتها والذين سيتم إستقبالهم بكل بشاشة وود وترحاب بين ضفاف نيلها الخالد وطبيعتها الخلابة وآثارها الشامخة ، وفى ختام الإحتفال أهدى المحافظ دروع محافظة أسوان للسفيرة البلجيكية ووزيرى السياحة والآثار تقديراً لجهودهم البناءة فى إنجاح هذا المحفل السياحى الكبير والذى سيساهم فى إبراز الإمكانيات والمقومات السياحية لهذه المحافظة العريقة بشكل خاص ولمصر بشكل عام .