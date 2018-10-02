أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، عن من وقع عليهم الاختيار للتأهيل لمرحلة المقابلة الشخصية لبرنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" والذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بهدف تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية فى مجال ريادة الأعمال.

وأكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن برنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" يهدف فى الأساس إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر وتعجيل نمو رواد الأعمال ليصبحوا قادة السوق العالمى فى المستقبل، ومساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشروعات جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح فى مختلف مجالات الشركات الناشئة، وذلك فى إطار مشروع رواد 2030 الذى يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل.

وأضافت غادة خليل، مدير المكتب الفنى بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، أن البرنامج يقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية فى مجالات إدارة المشروعات، وإدارة المخاطر، وإدارة التسويق، وإدارة العمليات والجودة، وتشجيع الابتكار، والموارد البشرية لرجال الأعمال، والتمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة، وكذلك التمويل والتقييم للشركات الناشئة، مضيفة إلى أنه فى نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل مشروع ليطبق على أرض الواقع ما تعلمه واكتسبه من خبرات ومهارات خلال مدة الدورات التدريبية.

وأضافت خليل أنه تقدم لمنحة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" عدد كبير من المرشحين، وقد انطبقت الشروط على عدد 500 مرشح لمرحلة المقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على اسماء المرشحين من خلال الرابط http://bit.ly/2DJaVLu على الموقع الرسمى لمشروع رواد 2030.

يشار إلى أن مشروع رواد 2030 كان قد أعلن عن معايير وشروط اختيار المشاركين فى البرنامج والتى تمثلت فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعى، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، مع توافر القدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية بشكل متوسط على الأقل. وكذلك الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الأعمال، مع القدرة على الالتزام طوال مدة البرنامج فى عطلات نهاية الأسبوع لمدة 4 شهور، وقد تمت إتاحة استمارة التقدم للبرنامج من خلال الموقع الالكترونى لمشروع رواد 2030 (www.Rowad2030.com).